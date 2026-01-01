Bugünkü SOL Runner Fiyatı

Bugünkü SOL Runner (SOLRUNNER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SOLRUNNER / USD dönüşüm oranı SOLRUNNER başına -- şeklindedir.

SOL Runner, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.038,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,56M SOLRUNNER şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLRUNNER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLRUNNER, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOL Runner (SOLRUNNER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,04K$ 5,04K $ 5,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,04K$ 5,04K $ 5,04K Dolaşım Arzı 998,56M 998,56M 998,56M Toplam Arz 998.558.757,933706 998.558.757,933706 998.558.757,933706

Şu anki SOL Runner piyasa değeri $ 5,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLRUNNER arzı 998,56M olup, toplam arzı 998558757.933706. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,04K.