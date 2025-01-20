Solanacorn Fiyatı (CORN)
Bugün için canlı Solanacorn (CORN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.08M USD. CORN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Solanacorn Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 230.93K USD
- Gün içindeki Solanacorn fiyat değişimi -29.33%
- Dolaşımdaki arz: 694.05B USD.
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Gün içerisinde, Solanacorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Solanacorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Solanacorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Solanacorn / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-29.33%
|30 Gün
|$ 0
|-55.63%
|60 Gün
|$ 0
|-41.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Solanacorn fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.83%
-29.33%
-41.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.
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