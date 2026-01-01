Bugünkü SOLANIANS Fiyatı

Bugünkü SOLANIANS (SOLANIANS) fiyatı $ 0,00000803 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut SOLANIANS / USD dönüşüm oranı SOLANIANS başına $ 0,00000803 şeklindedir.

SOLANIANS, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.042,27 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,34M SOLANIANS şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLANIANS, $ 0,00000801 (en düşük) ile $ 0,00000824 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010368 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000773 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLANIANS, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde +%3,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOLANIANS (SOLANIANS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,04K$ 8,04K $ 8,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,04K$ 8,04K $ 8,04K Dolaşım Arzı 996,34M 996,34M 996,34M Toplam Arz 996.336.141,595361 996.336.141,595361 996.336.141,595361

