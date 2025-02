Solar Energy (SEG) Nedir?

Solar Energy ($SEG) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, self-sustaining with a decentralized ecosystem that has $BUSD as a reward for investors. At Solar Energy, in addition to the gains from currency appreciation, which naturally occur with the entry of new investors and all holders will earn a share of all the profit generated by the Plants created by the Solar Energy team. A differential that few currencies have in the Defi market and that our investors will have access to.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Solar Energy (SEG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi