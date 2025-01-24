SolBae AI Fiyatı (BAE)
Bugün için canlı SolBae AI (BAE) fiyatı, 0.00063277 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 651.57K USD. BAE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SolBae AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 91.85K USD
- Gün içindeki SolBae AI fiyat değişimi -7.66%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, SolBae AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SolBae AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SolBae AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SolBae AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.66%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SolBae AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.48%
-7.66%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again. 1. "The Sol-Mate You’ve Been Waiting For" SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging. 2. "Brains, Beauty, and Blockchain" Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.” 3. "Fun at the Speed of Solana" Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey.
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