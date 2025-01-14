SolChicks Shards Fiyatı (SHARDS)

USD

SolChicks Shards (SHARDS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00018072
$0.00018072$0.00018072
0.00%(1D)

Bugünkü SolChicks Shards (SHARDS) Fiyatı

Bugün için canlı SolChicks Shards (SHARDS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.34K USD. SHARDS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SolChicks Shards Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.63 USD
- Gün içindeki SolChicks Shards fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 90.42M USD.

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USD Bazında SolChicks Shards (SHARDS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SolChicks Shards / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-1.20%
60 Gün$ 0-0.23%
90 Gün$ 0--

SolChicks Shards (SHARDS) Fiyat Analizi

En güncel SolChicks Shards fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0.02542051
$ 0.02542051$ 0.02542051

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-0.06%

SolChicks Shards (SHARDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16.34K
$ 16.34K$ 16.34K

$ 4.63
$ 4.63$ 4.63

90.42M
90.42M 90.42M

SolChicks Shards (SHARDS) Nedir?

SHARDS is the utility token for SolChicks, the leading play-to-earn fantasy game on Solana

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SolChicks Shards (SHARDS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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SHARDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

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