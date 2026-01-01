Bugünkü SOLHolder Fiyatı

Bugünkü SOLHolder (SOLHOLDER) fiyatı $ 0,00000548 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut SOLHOLDER / USD dönüşüm oranı SOLHOLDER başına $ 0,00000548 şeklindedir.

SOLHolder, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.503,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,97M SOLHOLDER şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLHOLDER, $ 0,00000548 (en düşük) ile $ 0,00000558 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00008874 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000514 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLHOLDER, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%6,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOLHolder (SOLHOLDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,50K$ 5,50K $ 5,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,50K$ 5,50K $ 5,50K Dolaşım Arzı 997,97M 997,97M 997,97M Toplam Arz 997.972.285,406658 997.972.285,406658 997.972.285,406658

