SoliDefi (SOLFI) Nedir?

SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.

SoliDefi (SOLFI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi