Solv Protocol xSolvBTC Fiyatı (XSOLVBTC)
Bugün için canlı Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) fiyatı, 82,754 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 743.64M USD. XSOLVBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Solv Protocol xSolvBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Solv Protocol xSolvBTC fiyat değişimi +3.81%
- Dolaşımdaki arz: 8.94K USD.
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Gün içerisinde, Solv Protocol xSolvBTC / USD fiyat değişimi, $ +3,040.47.
Son 30 gün içerisinde, Solv Protocol xSolvBTC / USD fiyat değişimi, $ +1,409.8219702000.
Son 60 gün içerisinde, Solv Protocol xSolvBTC / USD fiyat değişimi, $ -11,727.3672544000.
Son 90 gün içerisinde, Solv Protocol xSolvBTC / USD fiyat değişimi, $ -9,960.52820294832.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +3,040.47
|+3.81%
|30 Gün
|$ +1,409.8219702000
|+1.70%
|60 Gün
|$ -11,727.3672544000
|-14.17%
|90 Gün
|$ -9,960.52820294832
|-10.74%
En güncel Solv Protocol xSolvBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.30%
+3.81%
+0.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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|1 XSOLVBTC / VND
₫2,121,895,314
|1 XSOLVBTC / AUD
A$131,578.86
|1 XSOLVBTC / GBP
￡62,893.04
|1 XSOLVBTC / EUR
€72,823.52
|1 XSOLVBTC / USD
$82,754
|1 XSOLVBTC / MYR
RM365,772.68
|1 XSOLVBTC / TRY
₺3,148,789.7
|1 XSOLVBTC / JPY
¥11,913,265.84
|1 XSOLVBTC / RUB
₽6,887,615.42
|1 XSOLVBTC / INR
₹7,119,326.62
|1 XSOLVBTC / IDR
Rp1,402,609,959.1
|1 XSOLVBTC / KRW
₩117,547,919.3
|1 XSOLVBTC / PHP
₱4,714,495.38
|1 XSOLVBTC / EGP
￡E.4,247,762.82
|1 XSOLVBTC / BRL
R$484,938.44
|1 XSOLVBTC / CAD
C$114,200.52
|1 XSOLVBTC / BDT
৳10,057,093.62
|1 XSOLVBTC / NGN
₦132,194,549.76
|1 XSOLVBTC / UAH
₴3,426,015.6
|1 XSOLVBTC / VES
Bs5,875,534
|1 XSOLVBTC / PKR
Rs23,205,876.68
|1 XSOLVBTC / KZT
₸42,766,439.66
|1 XSOLVBTC / THB
฿2,770,603.92
|1 XSOLVBTC / TWD
NT$2,677,919.44
|1 XSOLVBTC / AED
د.إ303,707.18
|1 XSOLVBTC / CHF
Fr67,030.74
|1 XSOLVBTC / HKD
HK$641,343.5
|1 XSOLVBTC / MAD
.د.م769,612.2
|1 XSOLVBTC / MXN
$1,679,078.66