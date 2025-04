SophiaVerse (SOPH) Nedir?

What is the project about? A gamified ecosystem of Web2 & Web3 experiences that allow humans & Ais to live, learn & grow together! What makes your project unique? We leverage Sophia The Robot - which is actually co-CEO of SophiaVerse. On top, SophiaVerse will have its wallet connected, the Sentience Wallet History of your project. Hanson Robotics and SingularityNet partnered to build a benevolent & compassionate Singularity that benefits both humans & AIs. What’s next for your project? Release of Sophia Ai Labs Release of the Sentience Wallet Release of Sophia Age of Singularities metaverse What can your token be used for? Used as in-game currency in Sophia Age Of Singularities

SophiaVerse (SOPH) Kaynağı Resmi Websitesi