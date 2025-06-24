SP500 Token Fiyatı (SP500)
Bugün için canlı SP500 Token (SP500) fiyatı, 0,01743011 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,61M USD. SP500 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SP500 Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki SP500 Token fiyat değişimi +%0,79
- Dolaşımdaki arz: 150,00M USD.
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Gün içerisinde, SP500 Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00013599.
Son 30 gün içerisinde, SP500 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SP500 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SP500 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00013599
|+%0,79
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SP500 Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,05
+%0,79
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched on May 24, 2025, by a team based in the United States, SP500 Token is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain with a total supply of 500 million units. Designed to offer stability in the volatile cryptocurrency market, the project draws inspiration from the S&P 500 index, providing investors with a decentralized financial instrument. The token supports trading on both decentralized (DEX) and centralized (CEX) exchanges, with direct purchases available at 0.018 USD per token, subject to manual updates based on market value. Its recent listing on LBank on June 20, 2025, at 2:00 PM UTC marks a significant milestone, reflecting growing adoption. The presale, concluded successfully, reserved 175 million tokens, with subsequent lots of 50 million and 25 million scheduled for delivery on July 1 and August 1, 2025, respectively. SP500 Token aims to bridge traditional finance with blockchain technology, offering a reliable investment option through a direct deposit system and partnerships like Tokpie for fiat on-ramps. The project maintains transparency with a contract address at 0xF4C0Efc13eA4221AD8278Fb53727015471dCe938, verifiable on Etherscan, and continues to develop its ecosystem to support long-term investor confidence.
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|1 SP500 / VND
₫458,67334465
|1 SP500 / AUD
A$0,0266680683
|1 SP500 / GBP
￡0,0127239803
|1 SP500 / EUR
€0,0149898946
|1 SP500 / USD
$0,01743011
|1 SP500 / MYR
RM0,0740779675
|1 SP500 / TRY
₺0,6912781626
|1 SP500 / JPY
¥2,5329435852
|1 SP500 / RUB
₽1,3680893339
|1 SP500 / INR
₹1,500732471
|1 SP500 / IDR
Rp285,7394624784
|1 SP500 / KRW
₩23,7790275675
|1 SP500 / PHP
₱0,991773259
|1 SP500 / EGP
￡E.0,8835322759
|1 SP500 / BRL
R$0,0956913039
|1 SP500 / CAD
C$0,0238792507
|1 SP500 / BDT
৳2,129959442
|1 SP500 / NGN
₦26,9814616778
|1 SP500 / UAH
₴0,7297987057
|1 SP500 / VES
Bs1,79530133
|1 SP500 / PKR
Rs4,943179196
|1 SP500 / KZT
₸9,0971230112
|1 SP500 / THB
฿0,5703131992
|1 SP500 / TWD
NT$0,514188245
|1 SP500 / AED
د.إ0,0639685037
|1 SP500 / CHF
Fr0,0141183891
|1 SP500 / HKD
HK$0,1366520624
|1 SP500 / MAD
.د.م0,1577424955
|1 SP500 / MXN
$0,3322178966