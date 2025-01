SpaceMine (MINE) Nedir?

SPACE MINE is a service that makes solar planets metaverse, mines exist on each planet, and mines mineral resources in mines. Mining (mines) are made into NFTs, general users mine in the mine in the metaverse, mined minerals can be swapped with SpaceMine's tokens ("MINE"), and swapped tokens are cashed in listed exchanges.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SpaceMine (MINE) Kaynağı Resmi Websitesi