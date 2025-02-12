Sparko Fiyatı (SPARKO)
Bugün için canlı Sparko (SPARKO) fiyatı, 0.03708539 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPARKO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sparko Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 62.46 USD
- Gün içindeki Sparko fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Sparko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sparko / USD fiyat değişimi, $ -0.0096124997.
Son 60 gün içerisinde, Sparko / USD fiyat değişimi, $ -0.0178479261.
Son 90 gün içerisinde, Sparko / USD fiyat değişimi, $ -0.02337117385100062.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0096124997
|-25.91%
|60 Gün
|$ -0.0178479261
|-48.12%
|90 Gün
|$ -0.02337117385100062
|-38.65%
En güncel Sparko fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet Sparko Coin, the crypto token paying homage to the legend of the loyal mechanical marvel. Sparko Coin’s origins trace back to the tale of the groundbreaking creation unveiled in 1940 by Westinghouse. Inspired by the unwavering loyalty and companionship of Sparko, the token embodies the spirit of steadfast support within the crypto community. With a symbolic representation of Sparko's sleek chrome exterior and loyal electronic eyes, the token's design echoes the beloved pet's iconic features. The community around Sparko Coin is reminiscent of the adventures embarked upon by Richard and Sparko, as members join together in the pursuit of innovation and camaraderie. However, Sparko Coin's narrative doesn't just dwell on the tragedy but rather highlights the legacy left behind. Much like the memories of the pioneering robotic companion, Sparko Coin stands as a reminder of the loyalty and dedication within the crypto world. Its story underlines the importance of community support and resilience in the face of challenges. This meme token is more than just a digital asset; it represents the fusion of technology and human emotions, symbolizing loyalty, support, and the strength of shared experiences within the crypto landscape.
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|1 SPARKO / AUD
A$0.0585949162
|1 SPARKO / GBP
￡0.029668312
|1 SPARKO / EUR
€0.0356019744
|1 SPARKO / USD
$0.03708539
|1 SPARKO / MYR
RM0.1654008394
|1 SPARKO / TRY
₺1.3365574556
|1 SPARKO / JPY
¥5.700024443
|1 SPARKO / RUB
₽3.5802235506
|1 SPARKO / INR
₹3.2141907513
|1 SPARKO / IDR
Rp607.9571158416
|1 SPARKO / PHP
₱2.1572571363
|1 SPARKO / EGP
￡E.1.8713287794
|1 SPARKO / BRL
R$0.2136118464
|1 SPARKO / CAD
C$0.0526612538
|1 SPARKO / BDT
৳4.4891864595
|1 SPARKO / NGN
₦55.683713085
|1 SPARKO / UAH
₴1.5460899091
|1 SPARKO / VES
Bs2.2251234
|1 SPARKO / PKR
Rs10.3471946639
|1 SPARKO / KZT
₸18.7014204692
|1 SPARKO / THB
฿1.2668369224
|1 SPARKO / TWD
NT$1.2182550615
|1 SPARKO / CHF
Fr0.0337477049
|1 SPARKO / HKD
HK$0.2888951881
|1 SPARKO / MAD
.د.م0.3712247539