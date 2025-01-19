SPDR Gold Shares Defichain Logosu

SPDR Gold Shares Defichain Fiyatı (DGLD)

USD

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$2,711.23
$2,711.23$2,711.23
+0.60%(1D)

Bugünkü SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Fiyatı

Bugün için canlı SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) fiyatı, 2,711.23 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DGLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SPDR Gold Shares Defichain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.96 USD
- Gün içindeki SPDR Gold Shares Defichain fiyat değişimi +0.61%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ +16.34.
Son 30 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ +575,916.1618502020.
Son 60 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ +103.2327934800.
Son 90 gün içerisinde, SPDR Gold Shares Defichain / USD fiyat değişimi, $ +2,691.20501371002952.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +16.34+0.61%
30 Gün$ +575,916.1618502020+21,241.88%
60 Gün$ +103.2327934800+3.81%
90 Gün$ +2,691.20501371002952+13,439.24%

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Fiyat Analizi

En güncel SPDR Gold Shares Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,687.29
$ 2,687.29$ 2,687.29

$ 2,735.87
$ 2,735.87$ 2,735.87

$ 9,999.49
$ 9,999.49$ 9,999.49

-0.47%

+0.61%

+37,042.77%

SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 11.96
$ 11.96$ 11.96

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SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

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DGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DGLD / AUD
A$4,365.0803
1 DGLD / GBP
2,223.2086
1 DGLD / EUR
2,629.8931
1 DGLD / USD
$2,711.23
1 DGLD / MYR
RM12,200.535
1 DGLD / TRY
96,058.8789
1 DGLD / JPY
¥423,683.9121
1 DGLD / RUB
277,792.6258
1 DGLD / INR
234,738.2934
1 DGLD / IDR
Rp44,446,386.3312
1 DGLD / PHP
158,742.5165
1 DGLD / EGP
￡E.136,157.9706
1 DGLD / BRL
R$16,538.503
1 DGLD / CAD
C$3,904.1712
1 DGLD / BDT
329,414.445
1 DGLD / NGN
4,223,093.1849
1 DGLD / UAH
114,169.8953
1 DGLD / VES
Bs146,406.42
1 DGLD / PKR
Rs755,836.6994
1 DGLD / KZT
1,439,066.6594
1 DGLD / THB
฿93,239.1997
1 DGLD / TWD
NT$89,172.3547
1 DGLD / CHF
Fr2,467.2193
1 DGLD / HKD
HK$21,093.3694
1 DGLD / MAD
.د.م27,220.7492