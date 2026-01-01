Bugünkü Speak Ventures Fiyatı

Bugünkü Speak Ventures (SPEAK) fiyatı $ 0,00000481 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SPEAK / USD dönüşüm oranı SPEAK başına $ 0,00000481 şeklindedir.

Speak Ventures, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.809,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SPEAK şeklindedir. Son 24 saat içinde SPEAK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010866 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000416 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPEAK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%10,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Speak Ventures (SPEAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,81K$ 4,81K $ 4,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,81K$ 4,81K $ 4,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

