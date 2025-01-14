SphereSXS Fiyatı (SXS)
Bugün için canlı SphereSXS (SXS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.75K USD. SXS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SphereSXS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 173.09 USD
- Gün içindeki SphereSXS fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 18.99M USD.
MEXC'deki SXS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SXS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, SphereSXS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SphereSXS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SphereSXS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SphereSXS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-14.67%
|60 Gün
|$ 0
|-9.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SphereSXS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sphere is a community first multi chain launchpad with over 2 years of experience in enabling dynamic new projects in the space to raise liquidity in a fair and decentralized manner. We currently support 7 of the leading chains, including being the exclusive launchpad for Mantle. Over the years our community has steadily grown in size and engagement and we now have a Community of over 350k and over 40k are successful KYCed. When we say we are community first, we mean it. We do not do whitelist spots based on who fills a form out first and we don’t operate high financial barriers to entry. Unlike traditional launchpads based on who clicks a button quickest, at Sphere we have built a platform which is equitable and fair for everyone. We have a specialized due diligence team that doesn't just do a deep dive into all projects that want to list with us, but we work with projects with potential to get them ready for IDO and launch. We have a robust refund policy in place that protects the community whilst helping the project future proof itself for listing and beyond.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SXS / AUD
A$--
|1 SXS / GBP
￡--
|1 SXS / EUR
€--
|1 SXS / USD
$--
|1 SXS / MYR
RM--
|1 SXS / TRY
₺--
|1 SXS / JPY
¥--
|1 SXS / RUB
₽--
|1 SXS / INR
₹--
|1 SXS / IDR
Rp--
|1 SXS / PHP
₱--
|1 SXS / EGP
￡E.--
|1 SXS / BRL
R$--
|1 SXS / CAD
C$--
|1 SXS / BDT
৳--
|1 SXS / NGN
₦--
|1 SXS / UAH
₴--
|1 SXS / VES
Bs--
|1 SXS / PKR
Rs--
|1 SXS / KZT
₸--
|1 SXS / THB
฿--
|1 SXS / TWD
NT$--
|1 SXS / CHF
Fr--
|1 SXS / HKD
HK$--
|1 SXS / MAD
.د.م--