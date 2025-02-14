Spherium Fiyatı (SPHRI)
Bugün için canlı Spherium (SPHRI) fiyatı, 0.00680001 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPHRI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Spherium Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.98 USD
- Gün içindeki Spherium fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki SPHRI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPHRI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Spherium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Spherium / USD fiyat değişimi, $ -0.0041962596.
Son 60 gün içerisinde, Spherium / USD fiyat değişimi, $ -0.0021817580.
Son 90 gün içerisinde, Spherium / USD fiyat değişimi, $ +0.004356002158526024.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0041962596
|-61.70%
|60 Gün
|$ -0.0021817580
|-32.08%
|90 Gün
|$ +0.004356002158526024
|+178.23%
En güncel Spherium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-32.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Spherium offers a complete suite of financial services comprising of a universal wallet, token swap platform, money markets, and inter-blockchain liquidity transfer. Spherium will function as a global financial service provider, extending fundamental financial services to the unbanked.HyperSwap: Decentralized Asset Swap based on an automated market-making mechanismSphereComp: Decentralized money markets where investors can lend or borrow digital assets with interest rates determined by the law of supply and demandSpherium Wallet: Decentralized and Secure Wallet for Spherium products and ServicesSpherium provides a single platform for multi-asset, cross-chain swaps, crypto financing solutions, and cross-chain operability. Spherium introduces user-friendly interfaces, sophisticated financial services to the world of DeFi.Spherium is a leading fintech platform in the Decentralised Financial sector. Spherium unifies the current scattered DeFi landscape by creating a suite of financial services for a global audience.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SPHRI / AUD
A$0.0107440158
|1 SPHRI / GBP
￡0.0053720079
|1 SPHRI / EUR
€0.0064600095
|1 SPHRI / USD
$0.00680001
|1 SPHRI / MYR
RM0.0301920444
|1 SPHRI / TRY
₺0.2460923619
|1 SPHRI / JPY
¥1.0378175262
|1 SPHRI / RUB
₽0.608600895
|1 SPHRI / INR
₹0.5905808685
|1 SPHRI / IDR
Rp111.4755559344
|1 SPHRI / PHP
₱0.3936525789
|1 SPHRI / EGP
￡E.0.3442845063
|1 SPHRI / BRL
R$0.0391680576
|1 SPHRI / CAD
C$0.0095880141
|1 SPHRI / BDT
৳0.8217132084
|1 SPHRI / NGN
₦10.210215015
|1 SPHRI / UAH
₴0.2841044178
|1 SPHRI / VES
Bs0.41480061
|1 SPHRI / PKR
Rs1.9004667948
|1 SPHRI / KZT
₸3.4017050025
|1 SPHRI / THB
฿0.2289563367
|1 SPHRI / TWD
NT$0.2227683276
|1 SPHRI / CHF
Fr0.006120009
|1 SPHRI / HKD
HK$0.0529040778
|1 SPHRI / MAD
.د.م0.0675920994