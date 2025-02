Spinaq (SPINAQ) Nedir?

Spinaq Dex is a decentralized exchange for degens, farmers, and all on-chain enthusiasts seeking thrills on Arbitrum blockchain.. Welcome to the classic model of good old degen farming, where the best profits were made from sick %APR. This is our tribute to the DeFi Summer 1.0 - Grab some $SPINAQ, farm with us, get stronger!

Spinaq (SPINAQ) Kaynağı Resmi Websitesi