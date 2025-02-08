SpiralDAO Coil Fiyatı (COIL)
Bugün için canlı SpiralDAO Coil (COIL) fiyatı, 0.610069 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. COIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SpiralDAO Coil Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 89.81 USD
- Gün içindeki SpiralDAO Coil fiyat değişimi +0.23%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ +0.00139763.
Son 30 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ -0.0839927747.
Son 60 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ +0.0557841602.
Son 90 gün içerisinde, SpiralDAO Coil / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00139763
|+0.23%
|30 Gün
|$ -0.0839927747
|-13.76%
|60 Gün
|$ +0.0557841602
|+9.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SpiralDAO Coil fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.05%
+0.23%
-1.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Spiral DAO is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) dedicated to acquiring the most relevant and important DeFi governance tokens within a single community-controlled DAO Treasury. Similarly to yield aggregators (such as Yearn, Beefy, and Harvest), Spiral DAO aggregates liquidity, but instead of continuously selling reward tokens from third-party protocols, Spiral DAO redirects and secures them within the DAO, thus reducing the selling pressure and circulating supply of tokens of the protocols it supports. Spiral DAO distributes native COIL reward tokens to its users, providing an additional yield boost and incentive for Liquidity Providers (LPs) to pool their liquidity and contribute their yield within the Spiral DAO treasury.
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|1 COIL / RUB
₽59.12178679
|1 COIL / INR
₹53.55185682
|1 COIL / IDR
Rp10,001.12954736
|1 COIL / PHP
₱35.39620338
|1 COIL / EGP
￡E.30.66816863
|1 COIL / BRL
R$3.5384002
|1 COIL / CAD
C$0.86629798
|1 COIL / BDT
৳74.44061938
|1 COIL / NGN
₦914.64594825
|1 COIL / UAH
₴25.29956143
|1 COIL / VES
Bs36.60414
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Rs170.26415721
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