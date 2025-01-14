Spool Fiyatı (SPOOL)
Bugün için canlı Spool (SPOOL) fiyatı, 0.058031 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.30M USD. SPOOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Spool Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 39.79 USD
- Gün içindeki Spool fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 39.67M USD.
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Gün içerisinde, Spool / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Spool / USD fiyat değişimi, $ -0.0355337740.
Son 60 gün içerisinde, Spool / USD fiyat değişimi, $ -0.0431507141.
Son 90 gün içerisinde, Spool / USD fiyat değişimi, $ -0.0519786021237141.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0355337740
|-61.23%
|60 Gün
|$ -0.0431507141
|-74.35%
|90 Gün
|$ -0.0519786021237141
|-47.24%
En güncel Spool fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Spool is a permissionless DeFi middleware ‘toolkit’ that allows users to create fully customised, automated, and diversified yield farming portfolios with a single deposit. Select your favourite yield generators from a list of supported protocols and create a diversified portfolio based on your individual risk appetite… All accessible through a single deposit address. After depositing, Spool automatically manages deposits to optimize risk/reward for individual users within the given terms under which their capital was deposited — Spool regularly rebalances liquidity between yield generating DeFi protocols, while taking individual user’s risk tolerance and array of selected strategies into account. Spool represents the next evolutionary step for DeFi on Ethereum by allowing for diversification, compounding, and rebalancing at affordable gas prices via a buffer system and transaction batching. It enables builders to easily access and combine existing and new DeFi legos, creating possibilities for novel user-facing products that leverage the power of all of DeFi instead of just a few individual primitives. Spool is designed to serve as the backend for DeFi-powered financial products and applications.
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A$0.09342991
|1 SPOOL / GBP
￡0.04700511
|1 SPOOL / EUR
€0.05629007
|1 SPOOL / USD
$0.058031
|1 SPOOL / MYR
RM0.2611395
|1 SPOOL / TRY
₺2.05893988
|1 SPOOL / JPY
¥9.14394467
|1 SPOOL / RUB
₽5.96268525
|1 SPOOL / INR
₹5.01910119
|1 SPOOL / IDR
Rp935.98373993
|1 SPOOL / PHP
₱3.39829536
|1 SPOOL / EGP
￡E.2.93114581
|1 SPOOL / BRL
R$0.35340879
|1 SPOOL / CAD
C$0.08298433
|1 SPOOL / BDT
৳7.01362666
|1 SPOOL / NGN
₦89.69213329
|1 SPOOL / UAH
₴2.4605144
|1 SPOOL / VES
Bs3.075643
|1 SPOOL / PKR
Rs16.1732397
|1 SPOOL / KZT
₸30.81794286
|1 SPOOL / THB
฿2.01251508
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NT$1.91966548
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Fr0.05280821
|1 SPOOL / HKD
HK$0.45148118
|1 SPOOL / MAD
.د.م0.58321155