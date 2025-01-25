Spring Token Fiyatı (SPRING)
Bugün için canlı Spring Token (SPRING) fiyatı, 0.00311577 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPRING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Spring Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.28K USD
- Gün içindeki Spring Token fiyat değişimi +0.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Spring Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Spring Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0000951154.
Son 60 gün içerisinde, Spring Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0010963808.
Son 90 gün içerisinde, Spring Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0007555733810582667.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.88%
|30 Gün
|$ -0.0000951154
|-3.05%
|60 Gün
|$ -0.0010963808
|-35.18%
|90 Gün
|$ -0.0007555733810582667
|-19.51%
En güncel Spring Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.50%
+0.88%
+2.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.
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|1 SPRING / AUD
A$0.0049229166
|1 SPRING / GBP
￡0.002492616
|1 SPRING / EUR
€0.0029599815
|1 SPRING / USD
$0.00311577
|1 SPRING / MYR
RM0.0136159149
|1 SPRING / TRY
₺0.1110460428
|1 SPRING / JPY
¥0.4861535931
|1 SPRING / RUB
₽0.3044418867
|1 SPRING / INR
₹0.2685170586
|1 SPRING / IDR
Rp50.2543478031
|1 SPRING / PHP
₱0.1814936025
|1 SPRING / EGP
￡E.0.1565674425
|1 SPRING / BRL
R$0.0184142007
|1 SPRING / CAD
C$0.0044555511
|1 SPRING / BDT
৳0.3800927823
|1 SPRING / NGN
₦4.8532168251
|1 SPRING / UAH
₴0.1306130784
|1 SPRING / VES
Bs0.17448312
|1 SPRING / PKR
Rs0.8676484719
|1 SPRING / KZT
₸1.6143739101
|1 SPRING / THB
฿0.1045340835
|1 SPRING / TWD
NT$0.1020103098
|1 SPRING / CHF
Fr0.002804193
|1 SPRING / HKD
HK$0.0242406906
|1 SPRING / MAD
.د.م0.0310642269