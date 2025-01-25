SpritzMoon Crypto Token Fiyatı (SPRITZMOON)
Bugün için canlı SpritzMoon Crypto Token (SPRITZMOON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPRITZMOON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SpritzMoon Crypto Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.00 USD
- Gün içindeki SpritzMoon Crypto Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, SpritzMoon Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SpritzMoon Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SpritzMoon Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SpritzMoon Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+2.40%
|60 Gün
|$ 0
|+26.49%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel SpritzMoon Crypto Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The Crypto of Spritz Lovers What makes your project unique? The only and original token of Spritz History of your project. Born in 15.6.21 What’s next for your project? totally defi project What can your token be used for? SpritzMoon Project have 3 goals: Community, Sociality and Utility Token 1. Create a Community within which to develop creating economic and social value 2. Sociality is one of the strengths of this Crypto, large part of the gains realized over time will be earmarked for concrete aid to the various associations related to the Spritz theme with a view to prevention. In addition Live Events will be organized for all Community members in the most Spritzosi locations of the moment 3. Allow all members of the community to use the token for Weekend Spritz with Friends in Community SpritzMoon Bar
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