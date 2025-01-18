StaFi Staked ETH Fiyatı (RETH)
Bugün için canlı StaFi Staked ETH (RETH) fiyatı, 4,005.02 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
StaFi Staked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 151.71 USD
- Gün içindeki StaFi Staked ETH fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, StaFi Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, StaFi Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ -285.7553734860.
Son 60 gün içerisinde, StaFi Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +748.9323319680.
Son 90 gün içerisinde, StaFi Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -285.7553734860
|-7.13%
|60 Gün
|$ +748.9323319680
|+18.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel StaFi Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
rToken is short for reward-Token. When users stake PoS tokens through StaFi, they will receive an equal amount of rToken in return. For example, rETH represents staked ETH, while rXTZ represents staked XTZ. rToken allows users to receive staking rewards and access liquidity any time by trading rTokens directly. Users also have the right to redeem the corresponding amount of staked tokens at any time.
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