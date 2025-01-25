StaFi Staked SWTH Fiyatı (RSWTH)
Bugün için canlı StaFi Staked SWTH (RSWTH) fiyatı, 0.00219854 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RSWTH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
StaFi Staked SWTH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.01K USD
- Gün içindeki StaFi Staked SWTH fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, StaFi Staked SWTH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, StaFi Staked SWTH / USD fiyat değişimi, $ +0.0001481521.
Son 60 gün içerisinde, StaFi Staked SWTH / USD fiyat değişimi, $ -0.0000593533.
Son 90 gün içerisinde, StaFi Staked SWTH / USD fiyat değişimi, $ -0.0001304607116942.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0001481521
|+6.74%
|60 Gün
|$ -0.0000593533
|-2.69%
|90 Gün
|$ -0.0001304607116942
|-5.60%
En güncel StaFi Staked SWTH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+2.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
rSWTH represents the liquid staked derivate (LSD) of SWTH on StaFi Protocol. Users can liquid stake their SWTH to receive rSWTH in return. rSWTH can be then used in various DeFi activities to increase the yield for users. rSWTH is integrated on the StaFi rToken App at https://app.stafi.io . rSWTH is a StaFiHub Chain token and can be bridged to any IBC network on Cosmos. Utility of rSWTH: - DeFi Activities: rSWTH can be utilized in various decentralized finance (DeFi) activities. - DEXs: Holders of rSWTH can trade it on decentralized exchanges (DEXs), allowing for liquidity and exchange against other tokens. Lending/Borrowing Platforms: rSWTH can be used as collateral or for lending and borrowing on platforms that support it, enabling users to leverage their staked assets without having to unstake them.
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|1 RSWTH / AUD
A$0.0034736932
|1 RSWTH / GBP
￡0.001758832
|1 RSWTH / EUR
€0.002088613
|1 RSWTH / USD
$0.00219854
|1 RSWTH / MYR
RM0.0096076198
|1 RSWTH / TRY
₺0.0783559656
|1 RSWTH / JPY
¥0.3430381962
|1 RSWTH / RUB
₽0.2148193434
|1 RSWTH / INR
₹0.1894701772
|1 RSWTH / IDR
Rp35.4603176162
|1 RSWTH / PHP
₱0.128064955
|1 RSWTH / EGP
￡E.0.110476635
|1 RSWTH / BRL
R$0.0129933714
|1 RSWTH / CAD
C$0.0031439122
|1 RSWTH / BDT
৳0.2681998946
|1 RSWTH / NGN
₦3.4245118602
|1 RSWTH / UAH
₴0.0921627968
|1 RSWTH / VES
Bs0.12311824
|1 RSWTH / PKR
Rs0.6122274338
|1 RSWTH / KZT
₸1.1391295302
|1 RSWTH / THB
฿0.073761017
|1 RSWTH / TWD
NT$0.0719801996
|1 RSWTH / CHF
Fr0.001978686
|1 RSWTH / HKD
HK$0.0171046412
|1 RSWTH / MAD
.د.م0.0219194438