StaFi Staked SWTH (RSWTH) Nedir?

rSWTH represents the liquid staked derivate (LSD) of SWTH on StaFi Protocol. Users can liquid stake their SWTH to receive rSWTH in return. rSWTH can be then used in various DeFi activities to increase the yield for users. rSWTH is integrated on the StaFi rToken App at https://app.stafi.io . rSWTH is a StaFiHub Chain token and can be bridged to any IBC network on Cosmos. Utility of rSWTH: - DeFi Activities: rSWTH can be utilized in various decentralized finance (DeFi) activities. - DEXs: Holders of rSWTH can trade it on decentralized exchanges (DEXs), allowing for liquidity and exchange against other tokens. Lending/Borrowing Platforms: rSWTH can be used as collateral or for lending and borrowing on platforms that support it, enabling users to leverage their staked assets without having to unstake them.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

StaFi Staked SWTH (RSWTH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi