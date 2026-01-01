Bugünkü Staked Aria Premier Launch Fiyatı

Bugünkü Staked Aria Premier Launch (STAPL) fiyatı $ 0,444153 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut STAPL / USD dönüşüm oranı STAPL başına $ 0,444153 şeklindedir.

Staked Aria Premier Launch, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.365.885 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,58M STAPL şeklindedir. Son 24 saat içinde STAPL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,042 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,433828 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STAPL, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M Dolaşım Arzı 7,58M 7,58M 7,58M Toplam Arz 7.578.217,044894244 7.578.217,044894244 7.578.217,044894244

