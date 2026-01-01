Bugünkü Staked IP Fiyatı

Bugünkü Staked IP (STIP) fiyatı $ 2.17 olup, son 24 saatte % 25.96 değişim gösterdi. Mevcut STIP / USD dönüşüm oranı STIP başına $ 2.17 şeklindedir.

Staked IP, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,889,455 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.32M STIP şeklindedir. Son 24 saat içinde STIP, $ 1.73 (en düşük) ile $ 2.2 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 15.09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1.031 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STIP, son bir saatte +3.64% ve son 7 günde +41.73% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Staked IP (STIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Dolaşım Arzı 1.32M 1.32M 1.32M Toplam Arz 1,316,820.803900354 1,316,820.803900354 1,316,820.803900354

Şu anki Staked IP piyasa değeri $ 2.89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STIP arzı 1.32M olup, toplam arzı 1316820.803900354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.89M.