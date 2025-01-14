StakeEase Restaked ETH Fiyatı (SXETH)
Bugün için canlı StakeEase Restaked ETH (SXETH) fiyatı, 3,318.07 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.07M USD. SXETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
StakeEase Restaked ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.17K USD
- Gün içindeki StakeEase Restaked ETH fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 608.89 USD.
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Gün içerisinde, StakeEase Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, StakeEase Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ -508.9235857580.
Son 60 gün içerisinde, StakeEase Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1,143.2513045170.
Son 90 gün içerisinde, StakeEase Restaked ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -508.9235857580
|-15.33%
|60 Gün
|$ +1,143.2513045170
|+34.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel StakeEase Restaked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Omnichain Restaking Index. In its unified vault, StakeEase consolidates multiple LRTs and mints sxETH as a representation asset. The underlying LRTs are then put into DeFi strategies to optimise the base yield. This vault simplifies the restaking experience for the user, gives them access to diversified rewards, offers downside protection, opens up new yield generating avenues, and reduces the LRT fragmentation in L2s. With an insurance pool to underwrite losses in peg, sxETH aims to curb losses in case of any individual LRT experiencing a depegging events.
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|1 SXETH / RUB
₽340,931.6925
|1 SXETH / INR
₹287,013.055
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|1 SXETH / NGN
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|1 SXETH / UAH
₴140,686.168
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Bs175,857.71
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Rs924,746.109
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