StakeWise Staked GNO Fiyatı (OSGNO)
Bugün için canlı StakeWise Staked GNO (OSGNO) fiyatı, 241.19 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OSGNO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
StakeWise Staked GNO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.97K USD
- Gün içindeki StakeWise Staked GNO fiyat değişimi -1.65%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ -4.0539133415988.
Son 30 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ -23.4184877640.
Son 60 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ -38.7724984500.
Son 90 gün içerisinde, StakeWise Staked GNO / USD fiyat değişimi, $ +13.9142364625685.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -4.0539133415988
|-1.65%
|30 Gün
|$ -23.4184877640
|-9.70%
|60 Gün
|$ -38.7724984500
|-16.07%
|90 Gün
|$ +13.9142364625685
|+6.12%
En güncel StakeWise Staked GNO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
-1.65%
-7.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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|1 OSGNO / AUD
A$383.4921
|1 OSGNO / GBP
￡195.3639
|1 OSGNO / EUR
€229.1305
|1 OSGNO / USD
$241.19
|1 OSGNO / MYR
RM1,068.4717
|1 OSGNO / TRY
₺8,598.4235
|1 OSGNO / JPY
¥37,755.8826
|1 OSGNO / RUB
₽23,938.1075
|1 OSGNO / INR
₹20,850.8755
|1 OSGNO / IDR
Rp3,890,160.7457
|1 OSGNO / PHP
₱14,124.0864
|1 OSGNO / EGP
￡E.12,131.857
|1 OSGNO / BRL
R$1,427.8448
|1 OSGNO / CAD
C$344.9017
|1 OSGNO / BDT
৳29,415.5324
|1 OSGNO / NGN
₦375,098.688
|1 OSGNO / UAH
₴10,129.98
|1 OSGNO / VES
Bs13,265.45
|1 OSGNO / PKR
Rs67,258.2434
|1 OSGNO / KZT
₸125,684.109
|1 OSGNO / THB
฿8,166.6934
|1 OSGNO / TWD
NT$7,891.7368
|1 OSGNO / CHF
Fr217.071
|1 OSGNO / HKD
HK$1,876.4582
|1 OSGNO / MAD
.د.م2,407.0762