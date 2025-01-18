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Staking Compound ORAI Fiyatı (SCORAI)

USD

Staking Compound ORAI (SCORAI) Canlı Fiyat Grafiği

$15.88
$15.88$15.88
+5.40%(1D)

Bugünkü Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyatı

Bugün için canlı Staking Compound ORAI (SCORAI) fiyatı, 15.88 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SCORAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Staking Compound ORAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.07K USD
- Gün içindeki Staking Compound ORAI fiyat değişimi +5.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ +0.821416.
Son 30 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ +0.9018760160.
Son 60 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ +8.9892916440.
Son 90 gün içerisinde, Staking Compound ORAI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.821416+5.45%
30 Gün$ +0.9018760160+5.68%
60 Gün$ +8.9892916440+56.61%
90 Gün$ 0--

Staking Compound ORAI (SCORAI) Fiyat Analizi

En güncel Staking Compound ORAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 15.06
$ 15.06$ 15.06

$ 16.1
$ 16.1$ 16.1

$ 367.28
$ 367.28$ 367.28

-0.18%

+5.45%

+3.80%

Staking Compound ORAI (SCORAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 0.00$ 0.00

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

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Staking Compound ORAI (SCORAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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SCORAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCORAI / AUD
A$25.5668
1 SCORAI / GBP
13.0216
1 SCORAI / EUR
15.4036
1 SCORAI / USD
$15.88
1 SCORAI / MYR
RM71.46
1 SCORAI / TRY
562.6284
1 SCORAI / JPY
¥2,481.5676
1 SCORAI / RUB
1,627.5412
1 SCORAI / INR
1,374.8904
1 SCORAI / IDR
Rp260,327.8272
1 SCORAI / PHP
929.774
1 SCORAI / EGP
￡E.800.352
1 SCORAI / BRL
R$96.868
1 SCORAI / CAD
C$22.8672
1 SCORAI / BDT
1,929.42
1 SCORAI / NGN
24,735.1644
1 SCORAI / UAH
668.7068
1 SCORAI / VES
Bs857.52
1 SCORAI / PKR
Rs4,427.0264
1 SCORAI / KZT
8,428.7864
1 SCORAI / THB
฿546.1132
1 SCORAI / TWD
NT$522.2932
1 SCORAI / CHF
Fr14.4508
1 SCORAI / HKD
HK$123.5464
1 SCORAI / MAD
.د.م159.4352