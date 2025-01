Star Pepe (PEPES) Nedir?

Every holder is guaranteed to receive a fair allocation from staking for levels to participate in token developments. Based on how many $PEPES you’ve bet, the model is divided into nine tiers. Additionally, the team’s partner projects and projects that they have incubated offer free tokens. Star Pepe desires to allow its holders to make money by building, earning, winning and holding. Star Pepe wants to reach that by creating a community of people with a standard goal that is ready to perform hard and donate towards that purpose.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Star Pepe (PEPES) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi