StarMon (SMON) Nedir?

StarMon Token (SMON) is the BEP-20 governance token of StarMon Metaverse. Hold tokens and participate in key governance voting related to the game, SMON holders will receive rewards. When players playing various games in StarMon or through UGC content plans, they can earn $SMON.

