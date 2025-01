StarSharks (SSS) Nedir?

StarSharks is a NFT-GameFi ecosystem based on the BSC chain developed by game players, governance committees, and game developers. The game integrates different types of games and breaks down barriers found between games by allowing players to use the same character to enter the Shark-metaverse. It enables players come together to build and govern a new metaverse and create a community culture in the Shark-metaverse.

