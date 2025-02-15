Statter Network Fiyatı (STT)
Bugün için canlı Statter Network (STT) fiyatı, 0.194316 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Statter Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.64M USD
- Gün içindeki Statter Network fiyat değişimi -0.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Statter Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0017216469493122.
Son 30 gün içerisinde, Statter Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0460782308.
Son 60 gün içerisinde, Statter Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0845734545.
Son 90 gün içerisinde, Statter Network / USD fiyat değişimi, $ -0.3592022782602329.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0017216469493122
|-0.87%
|30 Gün
|$ -0.0460782308
|-23.71%
|60 Gün
|$ -0.0845734545
|-43.52%
|90 Gün
|$ -0.3592022782602329
|-64.89%
En güncel Statter Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.66%
-0.87%
+3.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry, while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem, including technology, applications, and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
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|1 STT / AUD
A$0.30507612
|1 STT / GBP
￡0.15350964
|1 STT / EUR
€0.1846002
|1 STT / USD
$0.194316
|1 STT / MYR
RM0.86081988
|1 STT / TRY
₺7.03812552
|1 STT / JPY
¥29.59821312
|1 STT / RUB
₽17.69441496
|1 STT / INR
₹16.84136772
|1 STT / IDR
Rp3,134.12859348
|1 STT / PHP
₱11.221749
|1 STT / EGP
￡E.9.83044644
|1 STT / BRL
R$1.1076012
|1 STT / CAD
C$0.27398556
|1 STT / BDT
৳23.54721288
|1 STT / NGN
₦293.9709606
|1 STT / UAH
₴8.064114
|1 STT / VES
Bs11.853276
|1 STT / PKR
Rs54.262743
|1 STT / KZT
₸96.33798648
|1 STT / THB
฿6.55233552
|1 STT / TWD
NT$6.35024688
|1 STT / CHF
Fr0.17294124
|1 STT / HKD
HK$1.51177848
|1 STT / MAD
.د.م1.9334442