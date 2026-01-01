Bugünkü stBGT Fiyatı

Bugünkü stBGT (STBGT) fiyatı $ 0,630012 olup, son 24 saatte % 2,09 değişim gösterdi. Mevcut STBGT / USD dönüşüm oranı STBGT başına $ 0,630012 şeklindedir.

stBGT, şu anda piyasa değeri açısından $ 123.586 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 195,85K STBGT şeklindedir. Son 24 saat içinde STBGT, $ 0,593944 (en düşük) ile $ 0,639805 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,05 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,536804 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STBGT, son bir saatte +%0,20 ve son 7 günde +%1,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

stBGT (STBGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 123,59K$ 123,59K $ 123,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 123,59K$ 123,59K $ 123,59K Dolaşım Arzı 195,85K 195,85K 195,85K Toplam Arz 195.854,8016841344 195.854,8016841344 195.854,8016841344

