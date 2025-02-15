Stella Fantasy Token Fiyatı (SFTY)
Bugün için canlı Stella Fantasy Token (SFTY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SFTY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stella Fantasy Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 103.42 USD
- Gün içindeki Stella Fantasy Token fiyat değişimi -0.80%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Stella Fantasy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Stella Fantasy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Stella Fantasy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Stella Fantasy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.80%
|30 Gün
|$ 0
|-33.17%
|60 Gün
|$ 0
|-34.57%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Stella Fantasy Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-0.80%
-0.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Stella Fantasy is a high-quality Web3 ARPG built on Binance Smart Chain. The players can conquer Abyss Rifts, gather resources, craft gear, and battle in an Anime-inspired world. And the game offers intriguing features where players can trade their characters and weapons on the Marketplace or use them to tackle more challenging content, earning better rewards in return. In order to maintain the game's ecosystem, Stella Fantasy Token (SFTY) has been issued and this token plays a crucial role in awakening and crafting NFTs and purchasing high-grade items. What makes your project unique? Stella Fantasy Token (SFTY) is integral to our collectible RPG's character growth ecosystem, providing players with diverse uses. Our goal is to create a sustainable environment where players and token holders thrive, earning rewards through Burn to Earn mechanisms, such as clearing challenging content or excelling in PvP activities. This dynamic gaming experience is achieved through SFTY tokens, building a self-sustaining ecosystem that rewards skill and dedication. History of your project. Ring Games was founded in 2019 by Jooho YUN, CEO, and a team of developers who had previously worked together with him for the global hit mobile character collectible RPG ‘King’s Raid’ which recorded over 10 million global downloads Worldwide and grossed 200 million dollars sales in 2017. What’s next for your project? Our team aims to create immersive and engaging games by breaking free from outdated graphics and gameplay mechanics. We are committed to deliver a full-fledged action RPG that lasts for years. What can your token be used for? Stella Fanatsy tokens can be used in the following ways. [Reward] - SFTY Abyss Rift - Seasonal Boss Raid Contents - Asynchronous PvP Contents (Future Update) [Use] - Awakening Character NFT - Crafting High-grade Gear NFT - Purchasing High-grade Item - Crafting High-grade Rune NFT (Future Update)
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