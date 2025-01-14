STIMA Fiyatı (STIMA)
Bugün için canlı STIMA (STIMA) fiyatı, 1.016 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.24M USD. STIMA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
STIMA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.98K USD
- Gün içindeki STIMA fiyat değişimi +0.54%
- Dolaşımdaki arz: 3.19M USD.
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Gün içerisinde, STIMA / USD fiyat değişimi, $ +0.00542394.
Son 30 gün içerisinde, STIMA / USD fiyat değişimi, $ +0.0019770344.
Son 60 gün içerisinde, STIMA / USD fiyat değişimi, $ +0.0037722048.
Son 90 gün içerisinde, STIMA / USD fiyat değişimi, $ +0.0141990401984346.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00542394
|+0.54%
|30 Gün
|$ +0.0019770344
|+0.19%
|60 Gün
|$ +0.0037722048
|+0.37%
|90 Gün
|$ +0.0141990401984346
|+1.42%
En güncel STIMA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.35%
+0.54%
+0.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform.
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|1 STIMA / AUD
A$1.63576
|1 STIMA / GBP
￡0.82296
|1 STIMA / EUR
€0.98552
|1 STIMA / USD
$1.016
|1 STIMA / MYR
RM4.572
|1 STIMA / TRY
₺36.04768
|1 STIMA / JPY
¥160.09112
|1 STIMA / RUB
₽104.394
|1 STIMA / INR
₹87.884
|1 STIMA / IDR
Rp16,387.09448
|1 STIMA / PHP
₱59.49696
|1 STIMA / EGP
￡E.51.308
|1 STIMA / BRL
R$6.18744
|1 STIMA / CAD
C$1.45288
|1 STIMA / BDT
৳122.79376
|1 STIMA / NGN
₦1,570.31944
|1 STIMA / UAH
₴43.0784
|1 STIMA / VES
Bs53.848
|1 STIMA / PKR
Rs283.1592
|1 STIMA / KZT
₸539.55696
|1 STIMA / THB
฿35.2552
|1 STIMA / TWD
NT$33.60928
|1 STIMA / CHF
Fr0.92456
|1 STIMA / HKD
HK$7.90448
|1 STIMA / MAD
.د.م10.2108