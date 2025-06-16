Storepay (SPC) Nedir?

Storepay is the first Buy now, Pay later fintech service-provider in Mongolia. Through its easy-to-use app, Storepay allows customers to make split payments for their purchases over time with no additional fees or interests. SPCFIN is the native currency of Storepay’s services to enhance the purpose of providing equal and inclusive financial opportunities for everyone. SPCFIN is a BEP-20 token on Binance Smart Chain that provides smart digital payment and purchase bonus solutions to retail customers in Mongolia and across Asia.

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Storepay (SPC) Token Ekonomisi

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