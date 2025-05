STP (STPT) Nedir?

STP (Becoming AWE Network) is opening the portal to Autonomous Worlds where AI Agents collaborate, adapt and evolve. The Autonomous Worlds Engine (AWE) is a modular framework enabling the creation of self-sustaining worlds for scalable agent-agent and human-agent collaboration. AWE scales interactions between thousands of autonomous agents using parallel processing, dependency management and GPU-optimized workloads. World.Fun is an autonomous worlds launcher that supports 1,000 agent AI-driven Autonomous Worlds powered by AWE. Users can create and customize agents to be deployed into these autonomous worlds using STPT.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

STP (STPT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi