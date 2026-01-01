Bugünkü Stream Guy Fiyatı

Bugünkü Stream Guy (STREAMGUY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut STREAMGUY / USD dönüşüm oranı STREAMGUY başına -- şeklindedir.

Stream Guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.458,99 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,75M STREAMGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde STREAMGUY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00147765 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STREAMGUY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stream Guy (STREAMGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,46K$ 5,46K $ 5,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,46K$ 5,46K $ 5,46K Dolaşım Arzı 999,75M 999,75M 999,75M Toplam Arz 999.745.098,819404 999.745.098,819404 999.745.098,819404

Şu anki Stream Guy piyasa değeri $ 5,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STREAMGUY arzı 999,75M olup, toplam arzı 999745098.819404. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,46K.