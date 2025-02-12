Stride Staked Sommelier Fiyatı (STSOMM)
Bugün için canlı Stride Staked Sommelier (STSOMM) fiyatı, 0.00744357 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STSOMM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Stride Staked Sommelier Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.37 USD
- Gün içindeki Stride Staked Sommelier fiyat değişimi +3.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Stride Staked Sommelier / USD fiyat değişimi, $ +0.00022366.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Sommelier / USD fiyat değişimi, $ -0.0035471573.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Sommelier / USD fiyat değişimi, $ -0.0053169256.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Sommelier / USD fiyat değişimi, $ -0.007954979055430635.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00022366
|+3.10%
|30 Gün
|$ -0.0035471573
|-47.65%
|60 Gün
|$ -0.0053169256
|-71.42%
|90 Gün
|$ -0.007954979055430635
|-51.66%
En güncel Stride Staked Sommelier fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+3.10%
-17.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stSOMM is the token received in exchange for staking SOMM with Stride. SOMM is the native token of the Sommelier project. Sommelier is the prominent DeFi strategy protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking SOMM with Stride, users can mint stSOMM, which are redeemable for SOMM at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on the Sommelier blockchain. Stride currently supports liquid staking SOMM on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSOMM, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stSOMM can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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|1 STSOMM / AUD
A$0.0117608406
|1 STSOMM / GBP
￡0.005954856
|1 STSOMM / EUR
€0.0071458272
|1 STSOMM / USD
$0.00744357
|1 STSOMM / MYR
RM0.0331983222
|1 STSOMM / TRY
₺0.2682662628
|1 STSOMM / JPY
¥1.1439278376
|1 STSOMM / RUB
₽0.7186766835
|1 STSOMM / INR
₹0.645357519
|1 STSOMM / IDR
Rp122.0257181808
|1 STSOMM / PHP
₱0.4329924669
|1 STSOMM / EGP
￡E.0.3756025422
|1 STSOMM / BRL
R$0.0428749632
|1 STSOMM / CAD
C$0.0105698694
|1 STSOMM / BDT
৳0.9010441485
|1 STSOMM / NGN
₦11.176520355
|1 STSOMM / UAH
₴0.3103224333
|1 STSOMM / VES
Bs0.4466142
|1 STSOMM / PKR
Rs2.0768304657
|1 STSOMM / KZT
₸3.7536434796
|1 STSOMM / THB
฿0.2542723512
|1 STSOMM / TWD
NT$0.2445957102
|1 STSOMM / CHF
Fr0.0067736487
|1 STSOMM / HKD
HK$0.0579854103
|1 STSOMM / MAD
.د.م0.0745101357