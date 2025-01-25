stZIL Fiyatı (STZIL)
Bugün için canlı stZIL (STZIL) fiyatı, 0.02332013 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STZIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
stZIL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.84 USD
- Gün içindeki stZIL fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, stZIL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, stZIL / USD fiyat değişimi, $ -0.0007619106.
Son 60 gün içerisinde, stZIL / USD fiyat değişimi, $ -0.0037094048.
Son 90 gün içerisinde, stZIL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0007619106
|-3.26%
|60 Gün
|$ -0.0037094048
|-15.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel stZIL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-12.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Avely is a liquid staking protocol on Zilliqa, allowing users to stake ZIL, earn returns, and maintain liquidity through the stZIL token. This counters traditional staking's "lock-in" challenge. What makes your project unique? Avely is Zilliqa's only liquid staking protocol, enabling users to earn staking rewards and utilize their staked assets through stZIL. This token can be used in DeFi applications and provide liquidity for swaps while maintaining the staking position. History of your project. Avely aimed at enhancing asset utilization within Zilliqa by introducing liquid staking. Post a thorough security audit and bug bounty program, it was launched with a commitment to transparency and security. What’s next for your project? Avely plans to develop community governance features and considers introducing a governance token. There's a potential to create novel stZIL-based products that enhance the benefits of staking. What can your token be used for? The stZIL token signifies a user's stake within Avely. It's usable across the Zilliqa ecosystem, including in DeFi applications, providing liquidity for swaps, and as collateral.
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|1 STZIL / EUR
€0.0221541235
|1 STZIL / USD
$0.02332013
|1 STZIL / MYR
RM0.1019089681
|1 STZIL / TRY
₺0.8311294332
|1 STZIL / JPY
¥3.6386398839
|1 STZIL / RUB
₽2.2786099023
|1 STZIL / INR
₹2.0097288034
|1 STZIL / IDR
Rp376.1310763739
|1 STZIL / PHP
₱1.3583975725
|1 STZIL / EGP
￡E.1.1718365325
|1 STZIL / BRL
R$0.1378219683
|1 STZIL / CAD
C$0.0333477859
|1 STZIL / BDT
৳2.8448226587
|1 STZIL / NGN
₦36.3241340919
|1 STZIL / UAH
₴0.9775798496
|1 STZIL / VES
Bs1.30592728
|1 STZIL / PKR
Rs6.4939566011
|1 STZIL / KZT
₸12.0828589569
|1 STZIL / THB
฿0.7823903615
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NT$0.7635010562
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Fr0.020988117
|1 STZIL / HKD
HK$0.1814306114
|1 STZIL / MAD
.د.م0.2325016961