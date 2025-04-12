Sudo Labs Fiyatı (SUDO)
Bugün için canlı Sudo Labs (SUDO) fiyatı, 0.00859976 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.60K USD. SUDO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sudo Labs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Sudo Labs fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Sudo Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sudo Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.0007657570.
Son 60 gün içerisinde, Sudo Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.0056831754.
Son 90 gün içerisinde, Sudo Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.7873998671349086.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0007657570
|-8.90%
|60 Gün
|$ -0.0056831754
|-66.08%
|90 Gün
|$ -0.7873998671349086
|-98.91%
En güncel Sudo Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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