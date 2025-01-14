SUI DAWG Fiyatı (DAWG)
Bugün için canlı SUI DAWG (DAWG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 96.59K USD. DAWG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SUI DAWG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 134.41 USD
- Gün içindeki SUI DAWG fiyat değişimi -0.09%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, SUI DAWG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SUI DAWG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SUI DAWG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SUI DAWG / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.09%
|30 Gün
|$ 0
|-31.32%
|60 Gün
|$ 0
|-5.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SUI DAWG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.09%
-14.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DAWG is a meme coin on Sui network. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the Sui Network. Combining the power of meme culture with the accessibility of Sui blockchain, DAWG bings a vibrant, fast-growing community where anyone can join the fun. Dawg was always overlooked, and written off as ordinary. But one day, his owner got him a fresh SUI bandana and put it around his head. Something clicked. He felt a shift—an awakening of the DAWG inside him. From that moment on, he became SUI $DAWG! You only live once. Embrace that DAWG in you.
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