Sully the shrimp Fiyatı (SULLY)
Bugün için canlı Sully the shrimp (SULLY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 49.99K USD. SULLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sully the shrimp Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.99 USD
- Gün içindeki Sully the shrimp fiyat değişimi +0.68%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, Sully the shrimp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sully the shrimp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sully the shrimp / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sully the shrimp / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.68%
|30 Gün
|$ 0
|-40.71%
|60 Gün
|$ 0
|+82.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Sully the shrimp fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.40%
+0.68%
-16.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet the king of the sea Sully the shrimp. Sully the Shrimp is a playful and vibrant memecoin built on the SUI blockchain, celebrating community and fun. Inspired by the spirit of friendship and light-heartedness, Sully aims to create an engaging ecosystem where users can share memes, participate in community events, and contribute to charitable causes. With fast transactions and low fees on the SUI blockchain, Sully provides a seamless experience for trading and holding. Join the Sully community, where every transaction brings a smile, and let's ride the wave of creativity together!
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