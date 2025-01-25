Sunny Aggregator Fiyatı (SUNNY)
Bugün için canlı Sunny Aggregator (SUNNY) fiyatı, 0.00002018 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SUNNY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sunny Aggregator Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 554.02 USD
- Gün içindeki Sunny Aggregator fiyat değişimi -7.53%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Sunny Aggregator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sunny Aggregator / USD fiyat değişimi, $ -0.0000050173.
Son 60 gün içerisinde, Sunny Aggregator / USD fiyat değişimi, $ -0.0000071191.
Son 90 gün içerisinde, Sunny Aggregator / USD fiyat değişimi, $ -0.00001114356017819243.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.53%
|30 Gün
|$ -0.0000050173
|-24.86%
|60 Gün
|$ -0.0000071191
|-35.27%
|90 Gün
|$ -0.00001114356017819243
|-35.57%
En güncel Sunny Aggregator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.00%
-7.53%
-15.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sunny is a composable DeFi yield aggregator powered by Solana. The Sunny Protocol is designed with composability as a core feature, enabling other applications and protocols to easily build on top of it. One such composability mechanism is Sunny’s agTokens. The concept is similar to Yearn Finance’s yTokens. When a user deposits money into a Sunny pool, they receive agTokens that represent a pro-rata share of that pool which will grow over time. The Sunny Aggregator protocol is a decentralized protocol governed by the Sunny DAO. The Sunny Governance Token (“SUNNY”) will be used to make decisions about the future of the protocol. The Sunny Aggregator protocol is owned and governed by the DAO; the community decides what to do with the Sunny DAO money in a democratized way.
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