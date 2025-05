Super Connector (SUPER) Nedir?

Super Connector is the AI-native trust layer powering the Agent Economy. Built as an Agent-as-a-Service (AaaS), it coordinates growth between communities and projects using missions, memory, and behavior—not ads. $SUPER fuels this autonomous engine, enabling mission-based distribution, campaign matching, and trust scoring across networks. Plug in, activate, and let the agent work autopilot. It’s coordination, upgraded.

