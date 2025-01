SurrealVerse (AZEE) Nedir?

Building a P2E Metaverse with the concept of treasure hunt in an open world with immersive gaming experience with dynamic universe and challenges and itself is a Social Token to be used for Buy/Sell Art from Art NFT community , P2E integration focused with Top notch 3D Art Founder is an NFT artist in the space since 3 years , also been featured by OPENSEA

