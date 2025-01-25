Surveyor DAO Fiyatı (SURV)
Bugün için canlı Surveyor DAO (SURV) fiyatı, 0.00137646 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SURV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Surveyor DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 148.57 USD
- Gün içindeki Surveyor DAO fiyat değişimi +10.13%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Surveyor DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00012656.
Son 30 gün içerisinde, Surveyor DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000808608.
Son 60 gün içerisinde, Surveyor DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0003262404.
Son 90 gün içerisinde, Surveyor DAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0003797470664156248.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00012656
|+10.13%
|30 Gün
|$ -0.0000808608
|-5.87%
|60 Gün
|$ -0.0003262404
|-23.70%
|90 Gün
|$ -0.0003797470664156248
|-21.62%
En güncel Surveyor DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.99%
+10.13%
-7.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Community and Governance Ran DAO. Democratic and Decentralized management of Treasury What makes your project unique? We recently transitioned to full governance including a vote on who will run the treasury. There is a monthly vote on the following months emissions. History of your project. We started with two NFT mints on Fantom and Avax. Funds from these mints began the treasury. Since then we have grown a community of engaged and savvy investors and defi participants What’s next for your project? Web app and UI for locked staking and Treasury tracking currently in Development and will launch in next month What can your token be used for? Governance and treasury redemption after first year
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|1 SURV / AUD
A$0.0021748068
|1 SURV / GBP
￡0.001101168
|1 SURV / EUR
€0.001307637
|1 SURV / USD
$0.00137646
|1 SURV / MYR
RM0.0060151302
|1 SURV / TRY
₺0.0490570344
|1 SURV / JPY
¥0.2147690538
|1 SURV / RUB
₽0.1344939066
|1 SURV / INR
₹0.1186233228
|1 SURV / IDR
Rp22.2009646338
|1 SURV / PHP
₱0.080178795
|1 SURV / EGP
￡E.0.069167115
|1 SURV / BRL
R$0.0081348786
|1 SURV / CAD
C$0.0019683378
|1 SURV / BDT
৳0.1679143554
|1 SURV / NGN
₦2.1440153898
|1 SURV / UAH
₴0.0577012032
|1 SURV / VES
Bs0.07708176
|1 SURV / PKR
Rs0.3833028162
|1 SURV / KZT
₸0.7131852198
|1 SURV / THB
฿0.046180233
|1 SURV / TWD
NT$0.0450653004
|1 SURV / CHF
Fr0.001238814
|1 SURV / HKD
HK$0.0107088588
|1 SURV / MAD
.د.م0.0137233062