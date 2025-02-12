Swappi Fiyatı (PPI)
Bugün için canlı Swappi (PPI) fiyatı, 0.00195757 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PPI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Swappi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.91K USD
- Gün içindeki Swappi fiyat değişimi -3.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Swappi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Swappi / USD fiyat değişimi, $ -0.0004414623.
Son 60 gün içerisinde, Swappi / USD fiyat değişimi, $ -0.0009818341.
Son 90 gün içerisinde, Swappi / USD fiyat değişimi, $ -0.0009921552591273375.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.39%
|30 Gün
|$ -0.0004414623
|-22.55%
|60 Gün
|$ -0.0009818341
|-50.15%
|90 Gün
|$ -0.0009921552591273375
|-33.63%
En güncel Swappi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
-3.39%
-4.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Swappi is an automated market maker (AMM) based decentralized exchange (DEX) deployed on Conflux Network, allowing Conflux users to have a new venue to swap, stake, and earn yields on their crypto assets. As an AMM-based DEX, Swappi lets users trade, add liquidity, earn fees and LP tokens, stake LP tokens to earn PPI, and stake PPI for additional rewards and farming opportunities. Swappi is the very first DEX to launch on eSpace, an EVM-compatible smart contract execution environment build on top of Conflux that allows developers to deploy and execute Ethereum-native dApps and smart contracts within the Conflux ecosystem.
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|1 PPI / AUD
A$0.0030929606
|1 PPI / GBP
￡0.001566056
|1 PPI / EUR
€0.0018792672
|1 PPI / USD
$0.00195757
|1 PPI / MYR
RM0.0087307622
|1 PPI / TRY
₺0.0705508228
|1 PPI / JPY
¥0.3008393576
|1 PPI / RUB
₽0.1890033835
|1 PPI / INR
₹0.169721319
|1 PPI / IDR
Rp32.0913063408
|1 PPI / PHP
₱0.1138718469
|1 PPI / EGP
￡E.0.0987789822
|1 PPI / BRL
R$0.0112756032
|1 PPI / CAD
C$0.0027797494
|1 PPI / BDT
৳0.2369638485
|1 PPI / NGN
₦2.939291355
|1 PPI / UAH
₴0.0816110933
|1 PPI / VES
Bs0.1174542
|1 PPI / PKR
Rs0.5461816057
|1 PPI / KZT
₸0.9871633996
|1 PPI / THB
฿0.0668705912
|1 PPI / TWD
NT$0.0643257502
|1 PPI / CHF
Fr0.0017813887
|1 PPI / HKD
HK$0.0152494703
|1 PPI / MAD
.د.م0.0195952757