Sybulls Fiyatı (SYBL)
Bugün için canlı Sybulls (SYBL) fiyatı, 0.133013 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SYBL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sybulls Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 126.87 USD
- Gün içindeki Sybulls fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Sybulls / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sybulls / USD fiyat değişimi, $ -0.0069972419.
Son 60 gün içerisinde, Sybulls / USD fiyat değişimi, $ -0.0276407265.
Son 90 gün içerisinde, Sybulls / USD fiyat değişimi, $ -0.00512698181026646.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0069972419
|-5.26%
|60 Gün
|$ -0.0276407265
|-20.78%
|90 Gün
|$ -0.00512698181026646
|-3.71%
En güncel Sybulls fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Farm Airdrops at the click of a button. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. With our platform, you can continuously farm airdrops from the top DeFi projects in the space. Benefits: Holding $SYBL grants you a 30% revenue share with the protocol Revenue is generated through multiple sources discussed below Revenue Sources - Platform usage fees, .011 ETH per wallet per month to use the software. $SYBL Volume Rewards. 1% of fees generated from token taxes go directly to holders Airdrop Rewards. Free users are able to use the platform in return for 20% of any airdrops they receive. We share this 20% among all token holders with 50% of these airdrop returns being distributed to holders directly. Snapshots for airdrop returns are taken at the time the airdrop is distributed. REDACTED. 50% of fees generated by REDACTED will be distributed to holders. Legal. This does not constitute financial advice nor should this be considered an investment. Sybulls makes no guarantees neither express or implied. $SYBL is a utility token which grants discounts to the platform and nothing further.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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